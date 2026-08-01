En Sonora, la 4T camina en unidad y con altura de miras: Lorenia Valles

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La senadora con licencia afirmó que ninguna aspiración personal debe estar por encima del proyecto de transformación, tras reunirse con la dirigencia nacional de Morena y los aspirantes a la coordinación estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/08/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 01/08/2026 10:19 AM.