En Sonora, la 4T camina en unidad y con altura de miras: Lorenia Valles

“En Sonora, la Cuarta Transformación camina en unidad y con altura de miras. Está claro que ninguna aspiración personal puede estar por encima de nuestro proyecto de transformación social. Tenemos grandes referentes políticos y un movimiento fuerte, que ha cumplido cada uno de los compromisos hechos con el pueblo”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Lo anterior tras la reunión encabezada por la presidenta nacional de morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, donde la legisladora federal con licencia participó junto a sus compañeros aspirantes a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.
En la reunión con la dirigencia nacional de morena dialogamos sobre el avance de las asambleas por la defensa de la soberanía nacional en los municipios sonorenses; coincidimos en la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo territorial, entregando el periódico Regeneración e informando a la gente sobre los logros de los gobiernos de la 4T, explicó.
Soy parte del movimiento desde hace 30 años, comencé recorriendo casa por casa el estado y así he continuado hasta estos días. Gracias a la unidad y a la priorización del proyecto, logramos la consolidación de la Cuarta Transformación en todo el país a través de diferentes victorias democráticas, y seguiremos lográndolo porque hay vocación de servicio al pueblo y contamos con su confianza, concluyó Valles Sampedro.