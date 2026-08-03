Continúa abierto el registro para el programa Techos Solares para el Bienestar en Sonora

Como parte de su compromiso de fortalecer la economía de las familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa en Sonora el programa Techos Solares para el Bienestar, que tiene como meta beneficiar hasta 10 mil familias vulnerables de Hermosillo con la instalación gratuita de paneles solares, permitiéndoles reducir hasta en 89 por ciento el costo del recibo de energía eléctrica durante el verano. Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la convocatoria permanece abierta para que las y los interesados aprovechen esta oportunidad y realicen su registro.
El mandatario estatal destacó que Sonora se convirtió en la segunda entidad del país en poner en marcha esta estrategia nacional y señaló que, en una primera etapa, se contempla beneficiar a cinco mil hogares, con una proyección de crecimiento hasta alcanzar diez mil viviendas equipadas con paneles solares. Asimismo, reiteró el llamado a las familias de Hermosillo, la Costa y las comunidades rurales del municipio que cumplan con los requisitos a registrarse y formar parte del proceso de selección.
Lo importante es que, con este programa podrá conseguirse un ahorro de hasta el 89 por ciento en el recibo de la luz y en el verano 49 por ciento en invierno. Hay una serie de requisitos que deben reunir quienes serán beneficiarios de este programa porque está dirigido exclusivamente a hogares de familias vulnerables, subrayó.
El programa está dirigido a hogares con tarifa doméstica cuyo consumo promedio sea de entre 400 y mil 500 kilowatts-hora durante los meses de julio y agosto, priorizando a familias en condición de vulnerabilidad.
Por su parte, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que miles de personas ya realizaron su registro; sin embargo, la convocatoria continúa abierta para que más familias puedan acceder a este beneficio. Añadió que el programa ya demostró resultados positivos durante su implementación piloto en Baja California y que en Hermosillo podrá beneficiar inicialmente a cinco mil familias, con una proyección para ampliar la cobertura hasta diez mil hogares.
El registro permanece disponible de manera gratuita a través de la plataforma oficial techosolarbienestar.energia.gob.mx, donde únicamente se requiere capturar el número de servicio del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CURP; posteriormente se realizará la validación documental, el estudio socioeconómico y la evaluación técnica correspondiente para determinar la viabilidad de la instalación.
Con esta estrategia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma su compromiso de acercar a las familias sonorenses programas de alto impacto social impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reducen desigualdades, fortalecen la economía del hogar y garantizan que los beneficios de la transición energética lleguen primero a quienes más lo necesitan.