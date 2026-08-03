Continúa abierto el registro para el programa Techos Solares para el Bienestar en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo invitó a las familias vulnerables de Hermosillo a registrarse para acceder a la instalación gratuita de paneles solares, con los que podrán reducir hasta en 89% el costo del recibo de energía eléctrica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/08/2026 12:01 PM.
En Sonora y editada el 03/08/2026 12:16 PM.