Inicia entrega gratuita de uniformes escolares para más de 109 mil estudiantes en Hermosillo

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El Gobierno de Sonora comenzó la distribución de uniformes para alumnos de educación básica en el CUM, como parte del programa estatal que busca apoyar la economía familiar previo al regreso a clases

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/08/2026 11:13 AM.
En Sonora y editada el 03/08/2026 12:01 PM.