Inicia entrega gratuita de uniformes escolares para más de 109 mil estudiantes en Hermosillo

Más de 109 mil estudiantes de educación básica de Hermosillo recibirán gratuitamente su uniforme escolar a partir de este lunes 3 de agosto, como parte del programa impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para apoyar la economía de las familias sonorenses y garantizar que las y los alumnos inicien el ciclo escolar 2026-2027 con mejores condiciones.
El mandatario estatal ha instruido que el proceso de entrega se realice de manera ágil y eficiente para que las madres, padres de familia y personas tutoras reciban este apoyo antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. La distribución se llevará a cabo en el Centro de Usos Múltiples (CUM), en un horario de 8:00 a 20:00 horas, conforme a una calendarización basada en la primera letra del apellido paterno del estudiante.
La encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, informó que personal de la dependencia brindará atención permanente durante la entrega, con el objetivo de que el tiempo de espera para recibir los paquetes sea menor a cinco minutos. Para recoger el uniforme únicamente será necesario presentar el vale electrónico y una identificación oficial de la persona responsable.
Desde el pasado 6 de mayo, el Gobierno de Sonora inició la distribución de uniformes en una primera etapa en 60 municipios, donde ya se han entregado más de 65 mil kits escolares, contribuyendo a la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas, además de representar un apoyo directo a la economía de las familias.
La SEC invitó a la comunidad escolar a consultar las redes sociales oficiales de la dependencia para conocer las fechas de entrega en los municipios restantes, con el propósito de que la totalidad de los paquetes escolares sea distribuida antes del regreso a clases, programado para el 31 de agosto.