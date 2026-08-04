Choque entre autobús de pasajeros y tráiler deja un muerto y decenas de lesionados en Sonora

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El accidente ocurrió sobre la carretera federal México 15, en el tramo Ciudad Obregón-Empalme; al menos 30 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de Guaymas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 10:18 AM.
En Sonora y editada el 04/08/2026 10:25 AM.