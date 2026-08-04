Choque entre autobús de pasajeros y tráiler deja un muerto y decenas de lesionados en Sonora

El conductor de un autobús de pasajeros perdió la vida y al menos 37 personas resultaron lesionadas luego de que la unidad se impactara por alcance contra un tráiler presuntamente detenido sobre la carretera sin luces preventivas, de acuerdo con versiones de testigos.
El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes, en el kilómetro 196 de la carretera federal México 15, a la altura del poblado Las Guásimas, en el municipio de Empalme.
La unidad siniestrada corresponde al autobús número económico 439 de la empresa Autobuses Norte de Sinaloa GTB, el cual había partido de Guasave, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California.
Elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia acudieron al lugar como primeros respondientes, donde confirmaron que el operador había quedado prensado entre los restos de la cabina, perdiendo la vida en el sitio.
Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Como resultado del percance, 37 pasajeros fueron trasladados a distintos hospitales de Guaymas para recibir atención médica. Entre los lesionados se encuentran personas de todas las edades, incluidos varios menores de edad, uno de ellos reportado con lesiones de gravedad.
Información y Fotos de: Entorno Informativo