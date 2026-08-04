Lorenia Valles asegura que Morena avanza en Sonora rumbo a la coordinación

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La aspirante a coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación aseguró que continuará con el trabajo territorial y llamó a respetar los resultados que serán dados a conocer a finales de agosto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 11:24 AM.
En Sonora y editada el 04/08/2026 11:29 AM.