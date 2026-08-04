Lorenia Valles asegura que Morena avanza en Sonora rumbo a la coordinación

“La gente es sabia y el sentir que expresa en las asambleas y los recorridos casa por casa nos da el pulso de cómo hemos avanzado. A finales de agosto concluirá esta etapa del proceso interno para definir a las 17 coordinaciones estatales de la 4T, con la publicación de los resultados de la encuesta en vivienda que coordina la dirigencia nacional de morena. Sé que vamos por buen camino”, declaró Lorenia Valles en conferencia de prensa.
La aspirante a la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reconoció la ventaja en cuanto a las preferencias y la opinión positiva que ha percibido en los diferentes estudios de opinión, no obstante, afirmó que seguirá haciendo su labor territorial para promover los logros de la Cuarta Transformación.
Como bien dice la presidenta de morena Ariadna Montiel, el movimiento no da vacaciones y es importante trabajar todos los días. En este proceso he recorrido 23 municipios informando a la gente sobre los avances de los gobiernos de la 4T y entregando Regeneración casa por casa. Así logramos que Sonora sea uno de los estados donde la 4T apoya más a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo, exclamó la legisladora con licencia.
Cada quien ha destacado algunas particularidades. “Yo podría decir que, entre mis compañeras y compañeros aspirantes, soy la única que ha ganado una elección a nivel estatal; lo logré con más de 500 mil votos cuando competí para representar a las y los sonorenses en el Senado de la República. Pero, de cara a los resultados que conoceremos en los últimos días de agosto, lo importante es cerrar filas en torno a quien le favorezca la encuesta y trabajar en unidad por el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora”, concluyó.