Sonora lidera crecimiento del sector primario en el norte del país con alza de 12.6%: Durazo

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El gobernador destacó que el incremento registrado durante el primer trimestre de 2026 posiciona al estado como líder regional en actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y ganaderas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/08/2026 12:25 PM.
En Sonora y editada el 04/08/2026 12:31 PM.