Asume su cargo nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Sonora

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El general de brigada Alberto Román González Fernández rindió protesta como coordinador estatal de la corporación, en una ceremonia encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 11:43 AM.
En Sonora y editada el 05/08/2026 12:00 PM.