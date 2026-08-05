Asume su cargo nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Sonora

Como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad que impulsa en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del general de brigada de la Guardia Nacional, Alberto Román González Fernández, como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora.
Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que este relevo institucional refrenda el compromiso permanente de las autoridades para fortalecer la estrategia nacional de seguridad, consolidar la coordinación entre las corporaciones y preservar la paz, el orden público y la tranquilidad de las familias sonorenses.
El general de brigada Alberto Román González Fernández nació el 11 de abril de 1970 en el estado de Tamaulipas. Ingresó al Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1987 y cuenta con formación en administración militar, administración pública y administración militar para la seguridad interior y defensa nacional, estudios realizados en el Colegio de Defensa Nacional.
A lo largo de su trayectoria militar ha desempeñado responsabilidades como comandante de la 33 Zona Militar, en Campeche, y coordinador estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo, entre otros cargos. En 2023 ascendió al grado de general brigadier diplomado de estado mayor, experiencia que ahora pondrá al servicio de las tareas de seguridad en Sonora.
Con esta toma de posesión, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la coordinación institucional con la Guardia Nacional para continuar impulsando acciones que contribuyan a la construcción de la paz, la prevención del delito y la protección de las y los sonorenses.