Durazo destaca inversión histórica para consolidar a Guaymas como polo de desarrollo

La coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño está transformando a Guaymas en un nuevo polo de desarrollo para Sonora y el noroeste del país, con proyectos estratégicos que suman una inversión de más de 13 mil 500 millones de pesos que fortalecen su conectividad, infraestructura, servicios de salud, seguridad, educación, vivienda, turismo y capacidad productiva.
El gobernador Durazo, junto a la presidenta municipal de Guaymas Karla Córdova González, destacó que la transformación que vive Guaymas responde a una visión integral de desarrollo que aprovecha la ubicación estratégica del municipio, fortalece su conexión con otras regiones del país y genera nuevas oportunidades económicas y mejores condiciones de bienestar para las familias.
Uno de los proyectos estratégicos es la carretera Guaymas-Chihuahua, en la que al terminar esta administración se habrán invertido alrededor de 14 mil millones de pesos para fortalecer la conectividad entre Sonora y el norte del país, facilitar el traslado de personas y mercancías y abrir nuevas oportunidades para el comercio, la industria y el turismo.
Estoy convencido que el Puerto de Guaymas puede convertirse en una plataforma para el relanzamiento económico del estado. No tengo absolutamente ninguna duda en que se va a convertir en el Puerto de Chihuahua, de Juárez, del Paso, de Arizona. La carretera, obviamente Guaymas-Chihuahua, a la que el año pasado le invertimos mil 580 millones de pesos, este año estamos invirtiendo 4 mil millones de pesos. Va a tener un impacto muy importante en el turismo de San Carlos, expresó el gobernador Durazo.
En el complejo de seguridad se invirtieron 296 millones de pesos, que comprende una base de operaciones de la PESP, un C5 que abarca Guaymas y Empalme, un módulo SALVA y un parque infantil.
En materia de salud, destaca la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, con una inversión de 4 mil millones de pesos, que permitirá ampliar y mejorar la atención médica para las familias de Guaymas y la región.
El impulso al desarrollo también se refleja en la educación y el bienestar de las nuevas generaciones, con 125 millones de pesos destinados a becas para niñas, niños y jóvenes, así como en proyectos para recuperar y modernizar espacios públicos y fortalecer la vocación turística del municipio.
Entre estas acciones se encuentran la modernización del Malecón de Guaymas, que registra un avance del 35 por ciento, con una inversión total proyectada de 60 millones de pesos, de los cuales 17.5 millones corresponden a la primera etapa; además del Malecón de San Carlos, cuya primera etapa representa una inversión superior a los 102 millones de pesos.
Durazo Montaño señaló que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, Guaymas avanza hacia una nueva etapa de crecimiento, con infraestructura estratégica, mayor conectividad y mejores servicios para consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo y motores económicos de Sonora.