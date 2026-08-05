Durazo destaca inversión histórica para consolidar a Guaymas como polo de desarrollo

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El gobernador informó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsan proyectos de infraestructura, salud, seguridad y conectividad que superan los 13 mil 500 millones de pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 11:36 AM.
En Sonora y editada el 05/08/2026 11:40 AM.