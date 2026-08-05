Llevarán Clínicas Móviles de Medicina Preventiva a estos municipios de Sonora

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La Secretaría de Salud de Sonora ofrecerá consultas médicas, vacunación, detección de enfermedades y otros servicios gratuitos del 5 al 7 de agosto en comunidades de los tres municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 12:05 PM.
En Sonora y editada el 05/08/2026 12:09 PM.