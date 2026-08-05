Llevarán Clínicas Móviles de Medicina Preventiva a estos municipios de Sonora

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), invita a la población a aprovechar los servicios gratuitos que ofrecerán las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva en distintas comunidades del estado.
Durante estas jornadas, las familias podrán acceder a diversos servicios de salud preventiva, entre ellos consulta médica, vacunación, detección oportuna de enfermedades, promoción de la salud y atención para animales de compañía, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.
El miércoles 5 de agosto, las Clínicas Móviles brindarán atención en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en Santa Ana Viejo, municipio de Santa Ana, de 9:00 a 12:00 horas.
El jueves 6 de agosto, los servicios estarán disponibles en la Escuela Primaria Margarita Arvallo, en Tasicuri, municipio de Magdalena, de 9:00 a 12:00 horas.
El viernes 7 de agosto, el personal de salud atenderá a la población en Punta Chueca, municipio de Hermosillo, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
La SSP invita a las y los habitantes de estas comunidades a acudir y aprovechar los servicios que se ofrecerán, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de toda la población.