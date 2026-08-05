Lorenia Valles destaca papel de las juventudes y las MIPYMES en el desarrollo económico de Sonora

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La senadora con licencia sostuvo un diálogo con jóvenes empresarios de diversas cámaras, donde resaltó la importancia de impulsar el emprendimiento y fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la economía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/08/2026 10:25 AM.
En Sonora y editada el 05/08/2026 11:11 AM.