Lorenia Valles destaca papel de las juventudes y las MIPYMES en el desarrollo económico de Sonora

“En la Cuarta Transformación reconocemos a las y los jóvenes como agentes de cambio. ¿Qué significa esto? Que su participación es valiosa para la democracia, el desarrollo económico y el bienestar social. Nuestro compromiso es trabajar de la mano con ustedes, pues asumimos que no solo son el futuro de México, sino que ya están tomando las riendas del país”, expresó la senadora con licencia Lorenia Valles en diálogo con jóvenes representantes de las cámaras empresariales.
En el encuentro donde participaron empresarias y empresarios jóvenes afiliados a AIMMGM, CANACO, CANIRAC, CANACINTRA, CMIC y COPARMEX, Valles Sampedro reconoció la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para la economía.
Las MIPYMES representan 99.8% de las empresas en México y 97.7% de las que operan en Sonora; generan siete de cada 10 empleos en el estado y en el país. Estos datos hablan de su importancia para la economía nacional y el bienestar de las familias, ya que aportan más de la mitad del producto interno bruto. Dicho sea de paso, 42% de los emprendimientos mexicanos son liderados por jóvenes, explicó la sonorense.
Las MIPYMES son esenciales para el cumplimiento de los objetivos del Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles; es fundamental seguir apoyándolas. Entre las metas del Plan México está el financiamiento al 30% de estas empresas, la simplificación y la digitalización de trámites, así como diferentes estímulos fiscales, lo cual contribuirá a su competitividad y crecimiento.