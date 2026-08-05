Refuerzan estrategia para blindar a Sonora contra el gusano barrenador del ganado

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Autoridades estatales, la UGRS, SAGARHPA y CIPES acordaron fortalecer la capacitación, vigilancia sanitaria y coordinación institucional para prevenir la presencia del parásito y proteger el patrimonio pecuario del estado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/08/2026 03:55 PM.
En Sonora y editada el 05/08/2026 03:59 PM.