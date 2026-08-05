Refuerzan estrategia para blindar a Sonora contra el gusano barrenador del ganado

En un esfuerzo coordinado para salvaguardar el estatus sanitario de la región, autoridades estatales y la máxima representación del sector ganadero sostuvieron una mesa de trabajo estratégica con el propósito de blindar al estado y coordinar acciones preventivas frente a la amenaza del gusano barrenador.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, en conjunto con Carlos Hernández, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado; Juan González, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA); y directivos del Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora (CIPES).
Con la prevención como eje central de operatividad, los funcionarios y líderes ganaderos centraron el diálogo en definir y garantizar la operatividad de un esquema logístico y financiero para desplegar un programa integral de capacitaciones en todo el territorio sonorense, con la premisa que, estas jornadas formativas están enfocadas estrictamente en los protocolos de prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado ante el parásito.
Los representantes establecieron un diálogo directo, apoyados en el análisis territorial del estado de Sonora para proyectar el alcance de estas medidas preventivas a lo largo de las distintas asociaciones ganaderas locales.
Como parte de esta sinergia institucional y la sanidad zoosanitaria, la articulación entre la Secretaría de Hacienda, SAGARHPA, CIPES y la UGRS refleja un compromiso transversal para proteger la sanidad zoosanitaria, considerada el mayor activo competitivo de los productores sonorenses en los mercados nacionales e internacionales.
Bajo la premisa de trabajar por la protección del patrimonio pecuario, las instituciones reafirmaron que la suma de esfuerzos es vital para enfrentar los retos actuales, consolidando una barrera sanitaria operativa e informada desde las bases productivas.
Las unidades forman parte del fortalecimiento del parque vehicular para las brigadas de especialistas, con el objetivo de proteger el patrimonio de miles de familias ganaderas y preservar el estatus sanitario de Sonora. Los vehículos fueron asignados a la Subsecretaría de Ganadería de SAGARHPA y al Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (CIPES), desde donde las brigadas realizan acciones de capacitación, difusión, vigilancia sanitaria y atención directa a nuestros ganaderos.
Con estas nuevas unidades se ampliará la presencia en territorio, al permitir que las brigadas recorran con mayor oportunidad comunidades rurales y asociaciones ganaderas para orientar a los productores sobre la identificación del Gusano Barrenador del Ganado, el manejo adecuado de heridas, la detección oportuna de posibles casos y los protocolos de notificación sanitaria.
En esta primera etapa, la estrategia permitirá atender a más de 7 mil 500 ganaderos, con la meta de llegar de manera a los más de 30 mil productores pecuarios de Sonora.