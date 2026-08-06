Inician construcción del Hospital Regional del Río Sonora tras 12 años de espera

En un acto que representa justicia social y ambiental para las comunidades de la región afectada por el derrame de tóxicos en 2014, después de 12 años de espera dio inicio la construcción del Hospital Regional del Río Sonora en Ures con la colocación de la primera piedra, obra impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con una inversión de más de 500 millones de pesos.
Durante el arranque de construcción, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina señaló que este proyecto forma parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, en cumplimiento de una demanda largamente esperada por las familias de la región en materia de salud, agua y remediación ambiental, la cual fue posible gracias al compromiso y seguimiento permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la insistencia de las comunidades y sus representantes sociales, lo que permitió mantener activa la demanda. Viene la remediación del río Sonora, no solo es la construcción del hospital. Aquí vamos a poner la primera piedra y aquí vamos a seguir pendientes hasta entregar un hospital con todo lo que aquí se ha comprometido, expresó.
Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que esta obra contará con una inversión de alrededor de 500 millones de pesos y refrendó el compromiso del Gobierno de México para concluir el hospital en los tiempos establecidos y con los estándares de calidad requeridos, al señalar que esta infraestructura representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las comunidades del Río Sonora.
El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presente en el evento, explicó que el hospital contará con área de hospitalización, quirófanos, laboratorio para análisis de metales pesados, unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, además de especialidades como nefrología, hemodiálisis, toxicología, pediatría, cirugía, ginecología y medicina interna, con el propósito de atender las necesidades específicas derivadas de la contaminación ambiental.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que como parte de los acuerdos alcanzados con los Comités de Cuenca, también avanzan acciones para garantizar agua de calidad, la remediación ambiental de los suelos afectados y el monitoreo permanente de la región.
Representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora reconocieron que el inicio de la construcción del hospital constituye un avance importante en una lucha sostenida durante más de una década para garantizar atención médica especializada a las comunidades afectadas.
Estuvieron presentes alcaldesas y alcaldes de 15 municipios; Evangelina Hernández Duarte, Coordinadora de Seguimiento de la Estrategia Institucional en representación de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez; Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Sonora; Máximo Moscoso Pintado, director general del Centro Sonora de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Héctor Gastón Rodríguez Galindo, presidente municipal de Ures; servidoras y servidores públicos, legisladores y legisladoras.