Inician construcción del Hospital Regional del Río Sonora tras 12 años de espera

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Con una inversión superior a los 500 millones de pesos, comenzó en Ures la edificación del Hospital Regional del Río Sonora, obra que forma parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora y que busca atender una demanda histórica de las comunidades afectadas por el derrame minero de 2014

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 06/08/2026 10:53 AM.