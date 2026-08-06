Inician construcción de nuevo tramo de la carretera Guaymas-Chihuahua

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El gobernador Alfonso Durazo y el secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva, dieron el banderazo a una obra estratégica que contempla una inversión de 15 mil 500 millones de pesos para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico del norte del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 06/08/2026 11:31 AM.