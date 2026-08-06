Inician construcción de nuevo tramo de la carretera Guaymas-Chihuahua

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, dio el banderazo de inicio a la construcción y modernización del tramo Los Hornos–Rosario Tesopaco–Nuri–La Quema–San Nicolás de la carretera Guaymas-Chihuahua, una obra estratégica respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que contempla una inversión de 15 mil 500 millones de pesos entre 2021 y 2027 para fortalecer la conectividad, impulsar la competitividad y consolidar a Sonora como un eje logístico del norte del país.
El mandatario estatal destacó que este corredor carretero se convertirá en una de las obras de infraestructura más importantes de Sonora, al fortalecer la conexión entre el puerto de Guaymas, la Sierra Alta y el estado de Chihuahua, facilitando el traslado de personas y mercancías, impulsando el turismo y abriendo nuevas oportunidades para el comercio, la industria y el desarrollo regional.
Guaymas se va a convertir en el Puerto de Chihuahua para su salida de toda la producción agropecuaria, manufacturera e industrial del estado que va hacia los países de la cuenca del Pacífico. Aquí le mandamos a nuestra presidenta Sheinbaum un gran aplauso porque hizo suyo el proyecto, subrayó.
Durante el evento, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que la carretera Guaymas-Chihuahua tendrá una longitud total de 450 kilómetros, de los cuales 252 kilómetros corresponden a Sonora y 198 a Chihuahua, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura carretera más importantes del país para fortalecer la movilidad y el desarrollo económico de ambas entidades.
Con esta obra, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la infraestructura de las rúas sonorenses y consolida una visión de desarrollo que mejora la movilidad, incrementa la competitividad del estado y genera nuevas oportunidades de crecimiento para las familias del estado.
En el evento participaron Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar; Claudia Fabiola Santacruz Avilés, presidenta municipal de Cajeme; Gerardo Mendívil Valenzuela, alcalde de Rosario Tesopaco; Diana Zuleth Ruíz Acuña, alcaldesa de Yécora; Máximo Boscoso Pintado, director general del Centro SICT Sonora, así como legisladores, empresarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno.