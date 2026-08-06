Lorenia Valles respalda Jornada Nacional de Reforestación impulsada por Claudia Sheinbaum

La senadora con licencia Lorenia Valles reconoció la iniciativa de una Jornada Nacional de Reforestación, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles, ya que “es ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con la preservación de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente”.
La próxima jornada de reforestación que impulsa el Gobierno de México, abonará a la construcción de comunidad y de una cultura basada en el respeto y la protección de la naturaleza. Solo tenemos un planeta para vivir y es importante que lo cuidemos colectivamente, promoviendo la responsabilidad empresarial, la educación ambiental y la participación comunitaria, declaró la sonorense.
Igualmente, el compromiso de la 4T con el medio ambiente se observa en el programa Sembrando Vida, el cual promueve el rescate del campo mexicano de forma sostenible. En la Cumbre de Líderes del G20 de Río de Janeiro, la presidenta de la República propuso replicar Sembrando Vida a nivel mundial, pues se trata del programa de reforestación más grande del planeta, explicó la legisladora con licencia.
El gobernador Alfonso Durazo se comprometió con la recuperación del Bosque Urbano La Sauceda, incluyendo la siembra de 13 mil árboles en este pulmón de la ciudad de Hermosillo. En un estado como Sonora, donde las sequías condicionan el día a día, la reforestación es una respuesta vital para la captación de lluvias y, por supuesto, para la calidad del aire que respiramos.