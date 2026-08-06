Lorenia Valles respalda Jornada Nacional de Reforestación impulsada por Claudia Sheinbaum

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La senadora con licencia destacó que la iniciativa fortalecerá la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente, al promover la reforestación y la preservación de los ecosistemas en todo el país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 10:24 AM.
En Sonora y editada el 06/08/2026 10:27 AM.