Impulsa Durazo transformación del campo para mejorar ingresos de productores sonorenses

El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una transformación profunda del campo sonorense para que quienes viven de la agricultura y la ganadería tengan mejores oportunidades, mayores ingresos y condiciones más justas para sacar adelante a sus familias.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Juan González, encargado de despacho de la Sagarhpa, y Ariel Monge, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), encabezaron una reunión de gabinete sectorial para dar seguimiento a las obras y programas que se desarrollan en favor de las y los productores de Sonora.
Estas mesas sirven para revisar que los compromisos de nuestro Gobernador avancen y se conviertan en beneficios reales. No queremos que el crecimiento se quede solamente en cifras: queremos que llegue al bolsillo de quienes trabajan la tierra, crían ganado y sostienen con su esfuerzo a muchas familias sonorenses, expresó Ocaña.
Este nuevo espacio permitirá que las y los ganaderos vendan sus animales en mejores condiciones, reduzcan los gastos de traslado y reciban un pago más justo por el producto de su trabajo, explicó.
En la reunión se destacó que el crecimiento de 12.6 por ciento registrado por el sector durante el primer trimestre de 2026 confirma que la transformación también está llegando al campo.