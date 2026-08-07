Impulsa Durazo transformación del campo para mejorar ingresos de productores sonorenses

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El Gobierno de Sonora da seguimiento a obras y programas por 850 millones de pesos para fortalecer la agricultura y ganadería, incluyendo la Subasta Ganadera de la Sierra y la ampliación de la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 05:13 PM.
En Sonora y editada el 07/08/2026 05:16 PM.