Lorenia Valles: Hospital Regional del Río Sonora saldará una deuda histórica con la región

“Con la construcción de Hospital Regional del Río Sonora, la Cuarta Transformación saldará una deuda con los pueblos de la región, pues asegurará el acceso gratuito a los servicios de salud especializados que requiere la gente, atendiendo las necesidades específicas de las personas. Después de 12 años, en Ures habrá un hospital digno”, declaró la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Luego de que este miércoles 5 de agosto se colocará la primera piedra del hospital que formará parte de IMSS Bienestar, la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reconoció el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con las y los sonorenses.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció los cimientos del Plan de Justicia para Cananea, que responde a las demandas de los mineros que estaban en huelga desde 2007, así como de las comunidades afectadas por el derrame tóxico de 2014; demandas que no cumplieron los gobiernos del PRIAN porque no trabajaban en favor de la gente, dijo Valles Sampedro.
Hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo sellaron los acuerdos de este plan, siendo el hospital en el municipio de Ures un compromiso que se cumplirá muy pronto, pues cuenta con una inversión de casi 600 millones de pesos, además de que prevé los recursos necesarios para su equipamiento, operación y personal especializado, continuó la legisladora con licencia.
Hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo sellaron los acuerdos de este plan, siendo el hospital en el municipio de Ures un compromiso que se cumplirá muy pronto, pues cuenta con una inversión de casi 600 millones de pesos, además de que prevé los recursos necesarios para su equipamiento, operación y personal especializado, continuó la legisladora con licencia.
La creación de IMSS Bienestar tuvo el propósito de que todas las personas gocen de los servicios de salud pública, independientemente de si cuentan o no con seguridad social. En cada rincón del país se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria, la contratación de personal médico y el abasto de medicamentos, a fin de que la salud sea un derecho efectivo de todas las personas.