Lorenia Valles: Hospital Regional del Río Sonora saldará una deuda histórica con la región

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La senadora con licencia destacó que la construcción del nosocomio en Ures permitirá garantizar atención médica especializada y gratuita a las comunidades afectadas por el derrame de 2014

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 09:52 AM.
En Sonora y editada el 07/08/2026 09:56 AM.