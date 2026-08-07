Sonora se consolida como referente nacional en salud y movilidad humana

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó la Reunión de Políticas de Salud y Movilidad Humana de la Zona Norte 2026, donde se promovió una estrategia nacional para garantizar atención médica digna a migrantes, sin importar su estatus

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 07/08/2026 11:07 AM.