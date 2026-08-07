Sonora se consolida como referente nacional en salud y movilidad humana

Sonora se consolidó como referente nacional en la construcción de un modelo con enfoque humanitario, al ser sede de la Reunión de Políticas de Salud y Movilidad Humana de la Zona Norte 2026, encuentro que impulsa la implementación de la Estrategia Nacional para la Atención a la Salud de Personas en Contexto de Movilidad Humana, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al dar la bienvenida a representantes del Gobierno de México, organismos internacionales y autoridades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, el gobernador Alfonso Durazo destacó que la entidad mantiene una visión profundamente humanista frente al fenómeno migratorio, privilegiando la protección del derecho a la salud de todas las personas.
Nosotros tenemos una perspectiva totalmente humanitaria sobre el problema de la movilidad humana. No vemos la movilidad como un tema de seguridad, sino como un tema de carácter humanitario y, consecuentemente, estamos obligados a garantizar la salud de las personas en situación de movilidad, cualquiera que sea su estatus migratorio, expresó el gobernador Alfonso Durazo.
Durante su intervención, el secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, destacó que la elección de Sonora como sede para el lanzamiento nacional de esta estrategia refleja la confianza del Gobierno de México en el trabajo que se realiza en la entidad para atender a las personas en contexto de movilidad.
Por su parte, José Moya Medina, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconoció el trabajo coordinado que desarrolla Sonora y reiteró el respaldo técnico del organismo internacional para fortalecer las acciones dirigidas a esta población.
En tanto, Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud federal, transmitió el reconocimiento del secretario de Salud, David Kershenovich, a las autoridades y equipos técnicos participantes y destacó que la experiencia de los estados de la frontera norte será fundamental para construir los lineamientos de la Estrategia Nacional y reconoció el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo para impulsar políticas públicas que colocan a las personas en el centro de las decisiones.
Como parte de la jornada participaron representantes de instituciones federales de salud, organismos internacionales, la Comisión Binacional de Salud México-Estados Unidos y organizaciones de la sociedad civil, quienes intercambiaron experiencias para fortalecer la atención médica, la vacunación, la salud mental, la salud materna e infantil y la coordinación entre los sistemas de salud en beneficio de las personas en contexto de movilidad.