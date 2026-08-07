Vinculan a proceso a detenido con casi 197 kilos de metanfetamina en Caborca

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La FGR aseguró 444 bolsas con clorhidrato de metanfetamina en un vehículo de transporte de paquetería que circulaba por la carretera Caborca-Sonoyta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 02:16 PM.
En Sonora y editada el 07/08/2026 02:19 PM.