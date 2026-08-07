Vinculan a proceso a detenido con casi 197 kilos de metanfetamina en Caborca

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, para una persona probablemente implicada en la transportación de droga sintética en un vehículo de paquetería. En atención a una denuncia anónima en la que ciudadanos informaron a la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora sobre el paso de autobuses de pasajeros de diferentes líneas comerciales por la Carretera Internacional, tramo Caborca-Sonoyta, procedentes del sur de la República Mexicana, que transportaban droga, la Policía Federal Ministerial logró el aseguramiento de 444 bolsas que contenían en total de 196 kilos 710 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Los hechos refieren que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado inició una investigación, en la que solicitó a la Policía Federal Ministerial (PFM) realizar la inspección e investigación correspondiente que pudiera corroborar los hechos denunciados. En las inmediaciones del kilómetro 120+300, de la Carretera Internacional México 02, tramo Caborca-Sonoyta, en el municipio de Caborca, los elementos policiales detuvieron la marcha de un vehículo de transporte de paquetería, en el que encontraron dichos paquetes. A través de un Informe Policial Homologado (IPH), los policías federales pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a Jared “N”, detenido por su probable participación en la comisión de un delito contra la salud, y el vehículo con placas del Servicio de Autotransporte Federal. A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.