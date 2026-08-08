DIF Sonora ofrece servicios funerarios accesibles para apoyar a familias en situación vulnerable

Con el propósito de apoyar a las familias, especialmente a aquellas que enfrentan una situación de vulnerabilidad, el Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), pone a disposición de la población servicios funerarios con costos accesibles, brindando atención digna, humana y transparente durante momentos de duelo.
Como parte de la política social impulsada por el Gobierno de Sonora, este servicio busca disminuir la carga económica que representa el fallecimiento de un ser querido, al ofrecer alternativas accesibles que incluyen la preparación del cuerpo, apoyo en trámites y traslados, siempre con personal capacitado y atención profesional.
La encargada de despacho de la Dirección General de DIF Sonora, Diana Zazueta, informó que la institución mantiene este servicio de manera permanente para atender a las familias sonorenses que lo requieran, garantizando una atención digna en todo momento.
Los servicios funerarios tienen costos que van desde los 3,150 pesos e incluyen diversas gestiones necesarias durante este proceso, como los trámites ante el Registro Civil y el panteón, además de la integración del expediente correspondiente, conforme a los requisitos establecidos.
Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de la Funeraria DIF Sonora, ubicadas en Margarita Maza de Juárez número 19, esquina con Dalia, colonia Luis Encinas, en Hermosillo, o solicitar información a los teléfonos (662) 218-36-50 y (662) 218-36-67. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados, domingos y días inhábiles, de 8:00 a 20:00 horas.