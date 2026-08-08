DIF Sonora ofrece servicios funerarios accesibles para apoyar a familias en situación vulnerable

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El servicio incluye preparación del cuerpo, trámites y traslados, con costos desde 3 mil 150 pesos y atención permanente en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 09:43 AM.
En Sonora y editada el 08/08/2026 09:48 AM.