Fortalecen Durazo y Sheinbaum red eléctrica de Sonora

Alfonso Durazo Montaño, Sonora contará con proyectos de infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por una inversión superior a los 13 mil millones de pesos, destinados a fortalecer la transmisión, distribución y transformación de energía en la entidad.
Durante una jornada de trabajo, presidida por el gobernador Alfonso Durazo, directivos de la CFE sostuvieron reuniones con presidentas y presidentes municipales, así como con representantes de cámaras empresariales, asociaciones, colegios y organismos, para conocer directamente sus necesidades y establecer mecanismos de atención y seguimiento.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la disposición de la CFE para atender los planteamientos de Sonora, particularmente ante el crecimiento industrial, las nuevas inversiones y el desarrollo habitacional que generan una mayor demanda de energía eléctrica.
Los proyectos presentados contemplan nuevas subestaciones, ampliaciones de capacidad, modernización de redes, líneas de transmisión y obras asociadas al proyecto solar de Puerto Peñasco, con lo que se busca mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y generar condiciones para acompañar el crecimiento económico de Sonora.
El mandatario estatal destacó como ejemplo la construcción de la Planta Solar de Puerto Peñasco, con capacidad de un gigawatt y una superficie aproximada de 2 mil hectáreas de paneles solares, proyecto que se encuentra en su etapa final y que permitirá mantener para Sonora un subsidio anual de mil 960 millones de pesos para el consumo de energía eléctrica de las familias.
Es obligado también reconocer la gran disposición que hemos encontrado, invariablemente, ante los planteamientos que les hacemos. Creo que es obligado también a expresar un reconocimiento a la capacidad técnica, reconocimiento histórico a la capacidad técnica que tiene la empresa. El problema es, por ejemplo, en los municipios de la sierra, pues hay una debilidad histórica de la infraestructura eléctrica y yo creo que hay que revisar la de manera general, expresó.
En particular, planteó atender las necesidades de Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, donde el crecimiento industrial, las nuevas inversiones y los desarrollos habitacionales demandan mayor capacidad de infraestructura.
Por su parte, Javier Maldonado Ramos, director general de Operación de la CFE, en representación de la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó ante empresarios sonorenses que se busca fortalecer la atención directa al sector productivo y conocer con anticipación sus proyectos de crecimiento para planear la infraestructura necesaria.
El funcionario federal reiteró el compromiso de mantener canales de comunicación directos con autoridades y empresarios para atender las necesidades de infraestructura y mejorar la calidad del servicio.