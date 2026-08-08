Fortalecen Durazo y Sheinbaum red eléctrica de Sonora

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Los recursos de la CFE permitirán ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica para atender el crecimiento industrial, habitacional y las nuevas inversiones en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 08:32 AM.
En Sonora y editada el 08/08/2026 08:39 AM.