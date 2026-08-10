Golpean y dejan inconsciente a hombre frente al Museo de Arte de Nogales

Un hombre fue localizado tendido en la banqueta inconsciente luego de recibir una golpiza por un par de sujetos que lo sorprendieron frente al Museo de Arte de Nogales en la colonia Centro.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 21:10 horas que elementos de la Policía Municipal comisionados al sector turístico, al encontrarse realizando recorridos de prevención, se percataron que sobre la baqueta de la avenida Adolfo López Mateos a un costado del museo se encontraba una persona inconsciente tendida en el suelo.
Al verificar los oficiales si se encontraba bien notaron que tenía una lesión en el rostro, por lo que solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al de nombre Enrique A. de 53 al hospital IMSS Bienestar.
El hombre dijo a los oficiales que al ir caminando por el lugar le salieron al paso dos personas del sexo masculino, desconocidos para él, los cuales lo golpearon dejándolo inconsciente, no recordando la media filiación de sus atacantes.
El lesionado fue certificado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y sobre su caso los agentes informaron al Centro de Atención Temprana.