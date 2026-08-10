Golpean y dejan inconsciente a hombre frente al Museo de Arte de Nogales

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Enrique A., de 53 años, fue localizado tendido en la banqueta con una lesión en el rostro; señaló que dos desconocidos lo atacaron mientras caminaba por el sector Centro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 04:16 PM.
En Sonora y editada el 10/08/2026 04:24 PM.