Sonora libera 360 mil moscas estériles para frenar avance del Gusano Barrenador

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El Gobierno del Estado reforzó las medidas de bioseguridad ante la detección de la plaga a 15 kilómetros de la frontera estatal; se contempla una inversión binacional superior a 50 millones de dólares

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/08/2026 04:39 PM.
En Sonora y editada el 10/08/2026 04:42 PM.