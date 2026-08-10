Sonora libera 360 mil moscas estériles para frenar avance del Gusano Barrenador

Con el objetivo de proteger el estatus zoosanitario de la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), inició la primera dispersión de 360 mil larvas de mosca estéril. Esta medida preventiva busca frenar el ingreso del Gusano Barrenador del Ganado, plaga detectada a 15 kilómetros de la frontera estatal el pasado 3 de agosto.
Juan González Alvarado, encargado de despacho de SAGARHPA, detalló que la estrategia deriva del trabajo conjunto entre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la titular de la Secretaría de Agricultura (SADER), Columba López Gutiérrez.
Sonora va a dar la pelea con todas sus fuerzas para poder contenerlo y, en su momento, erradicarlo, afirmó el funcionario, al precisar que se contempla una inversión por el orden de los 50 millones de dólares entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Para continuar con el protocolo de bioseguridad, las autoridades llevaron a cabo una nueva dispersión de 360 mil larvas el 9 de agosto, seguida de una liberación por vía aérea de 540 mil unidades adicionales prevista para el martes 11 de agosto.
El suministro provendrá de una planta especializada en Chiapas, la cual proyecta alcanzar una capacidad de hasta 120 millones de moscas por semana, por lo que se promueve un refuerzo operativo y vigilancia.
Además, el gobierno estatal incrementó su capacidad operativa con la suma de 10 vehículos de inspección, la creación de una brigada especial con 50 elementos, contratación de mayor personal técnico y uso de más de 43 instalaciones de infraestructura zoosanitaria, como baños de línea y Puntos de Verificación e Inspección (PVI).
Hasta el momento, Sonora se mantiene sin casos confirmados de Gusano Barrenador del Ganado, aseguró González Alvarado, gracias a las estrictas medidas sanitarias y a la colaboración constante con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y APHIS, la entidad conserva intacto su estatus exportador internacional.