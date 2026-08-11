Aumenta IMTES unidades de transporte en Hermosillo por regreso a clases de la Unison

...

El servicio pasará de 238 a 343 unidades en circulación ante el incremento de hasta 25% en la demanda de transporte por parte de estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 11:33 AM.
En Sonora y editada el 11/08/2026 11:39 AM.