Aumenta IMTES unidades de transporte en Hermosillo por regreso a clases de la Unison

Con el regreso a clases de estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison), el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) informó que se normaliza a partir de este lunes 10 de agosto el servicio de transporte público urbano en Hermosillo.
Luego del periodo vacacional estudiantil, se incrementará de 238 a 343 el número de unidades en circulación, ante el aumento esperado en la demanda de transporte por parte de la comunidad universitaria, que podría alcanzar hasta un 25%.
Carlos Sosa Castañeda, titular de IMTES, señaló que, con el inicio del nuevo ciclo escolar, también se reactivarán los dos pasajes gratuitos para estudiantes que cuentan con la tarjeta de transporte vigente. Asimismo, el personal de Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad y Transporte realizará recorridos en campo para verificar la correcta prestación del servicio y el funcionamiento de las cerca de 53 mil credenciales entregadas a estudiantes.
Recordó que actualmente se cuenta con siete módulos de atención para la credencialización, uno de ellos ubicado al interior de la Unison, además de los instalados en la colonia Centro, sobre la calle Serdán; Unión de Usuarios; Plaza Manantiales; Plaza Girasol; Plaza Palo Verde y Plaza Lomas Perisur.
Por ello, invitó a las y los estudiantes que aún no cuentan con su tarjeta de transporte a acudir a cualquiera de estos módulos para tramitarla por primera vez o revalidar su vigencia, ambos servicios sin costo.
El funcionario hizo un llamado a las personas usuarias a tomar en cuenta las condiciones que pueden presentarse durante los traslados, particularmente en horas pico, como es el incremento del tránsito vehicular, la máxima capacidad de las unidades, obras públicas viales, así como la obstrucción de paradas y carriles de circulación.
Recomendó a la ciudadanía salir con anticipación de sus hogares para llegar oportunamente a escuelas, centros de trabajo y demás destinos, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Tránsito Municipal.
En caso de comentarios, quejas o sugerencias relacionados con el servicio de transporte público urbano, el Gobierno de Sonora pone a disposición de la ciudadanía la Línea de Atención del IMTES, a través de mensaje WhatsApp en el número 6624-70-50-50 y mediante llamada telefónica al 800-71-71-110.
Para facilitar la verificación y seguimiento de los reportes, se solicita proporcionar el número de unidad, fecha, dirección y hora aproximada en que ocurrió el hecho.