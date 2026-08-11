Avanza modernización de carretera Hermosillo-Bahía de Kino; Durazo supervisa obra

Con un avance del 55%, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó personalmente los trabajos de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, una obra que responde a una demanda histórica de las comunidades de Miguel Alemán y Bahía de Kino y que representa una inversión de 500 millones de pesos en su primera etapa.
El mandatario estatal, junto a Alejandra Castro Valencia, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), destacó que el crecimiento poblacional de Miguel Alemán, el incremento de la actividad agrícola en la región y la consolidación de Bahía de Kino como destino turístico han generado un mayor flujo vehicular, haciendo necesaria una intervención integral de esta carretera.
Es una demanda histórica la ampliación de esta carretera porque Miguel Alemán ha ido creciendo en población, la costa ha ido aumentando su producción agrícola, consecuentemente, se ha incrementado el tráfico y también hay que agregar que Bahía de Kino ha ido consolidándose cada día más como un atractivo turístico. Entre todos esos factores estaba ya un proceso de deterioro mayor que representa muchos riesgos para las personas que transitan por aquí, nos correspondió el honor de cumplir esa demanda de la gente, comentó.
La obra contempla trabajos en 28.5 kilómetros, correspondientes al tramo comprendido entre los kilómetros 9+000 y 37+500; la carretera pasará de tener 12 metros de ancho a 19 metros, lo que representa una ampliación cercana al 60% y permitirá contar con una infraestructura más adecuada al crecimiento de la zona y al incremento del tránsito vehicular.
El gobernador Durazo informó que los trabajos se desarrollan en dos tramos, a cargo de empresas constructoras sonorenses, y que existe el compromiso de concluirlos a más tardar el 30 de octubre.
Recordó que la ampliación de esta carretera había sido una demanda planteada durante años por habitantes de la región y destacó que su administración asumió el compromiso de atenderla, con una obra que permitirá mejorar la seguridad, movilidad y conectividad de una de las principales rutas de acceso a Bahía de Kino y a las comunidades de la Costa de Hermosillo.