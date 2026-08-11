Avanza modernización de carretera Hermosillo-Bahía de Kino; Durazo supervisa obra

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Con una inversión inicial de 500 millones de pesos, los trabajos buscan mejorar la seguridad, movilidad y conectividad de la Costa de Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 11:39 AM.
En Sonora y editada el 11/08/2026 11:47 AM.