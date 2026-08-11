Destaca Lorenia Valles reforestación como compromiso de la Cuarta Transformación

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La senadora con licencia respaldó la Jornada Nacional por la Reforestación y destacó la meta de recuperar más de 32 mil hectáreas del territorio nacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 11:29 AM.
En Sonora y editada el 11/08/2026 11:33 AM.