Destaca Lorenia Valles reforestación como compromiso de la Cuarta Transformación

La reforestación es un ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con la preservación y la protección de la naturaleza. La siembra de árboles y su cuidado juega un papel fundamental para la purificación del aire, la recuperación del ciclo del agua y la regulación de las temperaturas, lo cual no solo contribuye al derecho de la población actual a un medio ambiente sano, sino de las generaciones futuras, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro.
En el tiempo de las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum está liderando la reforestación a través de la continuación del programa Sembrando Vida y de acciones sustentables en todas las regiones del país, promoviendo la participación corresponsable de las autoridades y las comunidades. Esta visión abona a una cultura de protección y respeto a la naturaleza, además de fortalecer el tejido social, mencionó Valles Sampedro.
En estados como el nuestro, donde año con año padecemos los efectos de las sequías, es importante contar con acciones de reforestación. El gobernador Alfonso Durazo se comprometió con la recuperación de varios parques naturales, sumándose a la jornada de este domingo con la siembra de miles de árboles en el Bosque Urbano La Sauceda y el Cerro de la Cementera en Hermosillo. Reforestar es pensar en el presente y el futuro, concluyó Lorenia Valles.