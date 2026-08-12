Bajan 74.6% los homicidios dolosos en Sonora durante julio: Durazo

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Sonora registró 48 homicidios dolosos en julio de 2026, frente a los 189 contabilizados en el mismo mes de 2021, resultado que el gobernador Alfonso Durazo atribuyó a la coordinación de la Mesa Estatal de Seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 11:16 AM.
En Sonora y editada el 12/08/2026 11:20 AM.