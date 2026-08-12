Bajan 74.6% los homicidios dolosos en Sonora durante julio: Durazo

La coordinación entre las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y el reforzamiento de la presencia operativa en municipios prioritarios, mantienen una tendencia favorable en la disminución de homicidios dolosos en Sonora, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
El mandatario estatal destacó que durante julio de 2026 se registraron 48 homicidios dolosos, frente a los 189 contabilizados en el mismo mes de 2021, lo que representa una reducción de 74.6 por ciento. Asimismo, el promedio diario disminuyó de 4.87 homicidios en septiembre de 2021 a 1.55 en julio de 2026, una reducción de 68.2 por ciento.
Los resultados también se reflejan en municipios donde se han fortalecido los despliegues coordinados. Al comparar enero-julio de 2021 con el mismo periodo de 2026, el promedio diario de homicidios presenta reducciones de 71.56 por ciento en Nogales, 67.07 por ciento en San Luis Río Colorado y 54.94 por ciento en Cajeme. En Hermosillo, la disminución en este mismo periodo es de 7.69 por ciento.
Además, del 1 al 10 de agosto, Sonora se ubicó en el lugar 18 a nivel nacional en víctimas de homicidio doloso, con seis casos registrados. A estos indicadores se suman los resultados de la ENSU, que muestran reducciones en la percepción de inseguridad respecto al cierre de 2021 en Hermosillo, Nogales y Cajeme.
Estos avances son resultado del trabajo permanente y coordinado de las corporaciones federales, estatales y municipales que participan en la Mesa Estatal de Seguridad, mediante labores de inteligencia, operativos conjuntos y una mayor presencia en territorio.
Estos resultados son gracias a las acciones de la estrategia de seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, para continuar reduciendo la violencia y fortalecer la seguridad de las familias sonorenses.