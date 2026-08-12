Destinan más de 11 mil mdp para transformar infraestructura y servicios en Cajeme: Durazo

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El gobernador Alfonso Durazo destacó inversiones en vialidades, agua, vivienda, educación, seguridad y movilidad, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de los tres órdenes de gobierno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 11:03 AM.
En Sonora y editada el 12/08/2026 11:05 AM.