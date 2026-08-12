Destinan más de 11 mil mdp para transformar infraestructura y servicios en Cajeme: Durazo

Más de 11 mil 100 millones de pesos se traducen en nuevas vialidades, infraestructura de agua, espacios públicos renovados, viviendas, becas, mejores servicios y mayor seguridad para Cajeme, como resultado de la visión municipalista del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Acompañado de la alcaldesa de Cajeme, Claudia Fabiola Santacruz Avilés, el mandatario sonorense indicó que en infraestructura urbana, se han destinado 710 millones de pesos a la rehabilitación de 1.3 millones de metros cuadrados de vialidades y la construcción de 28 mil metros lineales de infraestructura hidrosanitaria, además de 79.3 millones de pesos para la perforación y equipamiento de cuatro pozos, construcción y rehabilitación de colectores sanitarios, obras de alcantarillado y perforación direccional para introducir agua potable. A ello se suman 123.9 millones de pesos para trabajos como la renovación integral del Parque Ostimuri y el Foro Nainari, entre otros.
Ciudad Obregón fue un ejemplo de desarrollo urbano a nivel nacional en los 80's, pero recibimos una infraestructura urbana sumamente deteriorada. La inversión en Cajeme en estos cinco años es de 11 mil 100 millones de pesos, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
La política de vivienda también avanza en el municipio, donde se realizó la primera entrega nacional de casas del Bienestar de la Conavi. Actualmente se encuentran en construcción 752 viviendas con Infonavit, como parte de una meta de 16 mil viviendas, con una inversión de más de 9 mil millones de pesos proyectadas para Cajeme, ampliando el acceso de las familias a una vivienda digna.
En materia de seguridad y paz social, se han destinado 127 millones de pesos orientados al mejoramiento salarial de policías, así como al fortalecimiento de acciones encaminadas a brindar mayor protección y tranquilidad a familias. En movilidad, de la mano con los concesionarios, se incorporaron 81 nuevas unidades con aire acondicionado y se pusieron en operación nuevas rutas para mejorar el servicio y facilitar los traslados de las y los habitantes.
Con este conjunto de inversiones y proyectos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece una visión municipalista que atiende las necesidades más apremiantes de Cajeme y genera mejores condiciones para sus habitantes, mediante obras que impactan directamente en la infraestructura, los servicios, la educación, la vivienda, la seguridad, la movilidad y el desarrollo productivo.