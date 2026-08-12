Impulsa Durazo acceso a vivienda; 938 familias ya cuentan con una casa

Bajo la política de facilitar el acceso a una vivienda adecuada a familias que viven en situación de vulnerabilidad en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), ha atendido prioritariamente a hogares de los 72 municipios de Sonora: 938 accedieron a una casa y más de 32 mil 500 personas mejoraron las condiciones de su patrimonio.
Entre 2022 y 2026 se ha destinado una inversión superior a 254 millones de pesos para la construcción, recuperación y mejoramiento de viviendas. En este periodo, los diferentes programas y acciones de COVES alcanzaron, en conjunto, cobertura en los 72 municipios de Sonora.
Mediante el programa Mejoramiento de Vivienda se realizaron ocho mil 673 acciones, con la entrega de lámina, cemento, impermeabilizante, pintura y tinacos, de acuerdo con las necesidades de cada hogar. Asimismo, a través de Aliados por la Vivienda y en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se recuperaron 71 viviendas para que más familias pudieran contar con un patrimonio propio.
En Estación Oroz, municipio de Guaymas, se construyeron ocho viviendas de dos y tres recámaras, con una inversión de tres millones 400 mil pesos. Con esta obra se cumplió el compromiso del gobernador Alfonso Durazo con las familias que perdieron su patrimonio a causa del ciclón Raymond.
Durante 2026, el Gobierno de Sonora también participa en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como parte de esta estrategia, COVES realiza obras de infraestructura básica en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta, las cuales harán posible la construcción de tres mil 458 viviendas y beneficiarán a una población estimada de 12 mil 900 personas.
Entre las principales acciones se encuentra la construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria para los desarrollos Altares–Infonavit, en Hermosillo; Ricardo Topete, en Cajeme; y los proyectos habitacionales de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Infonavit en Agua Prieta. En conjunto, estas obras representan una inversión autorizada superior a 56 millones 500 mil pesos para dotar de agua potable, drenaje, saneamiento y energía eléctrica a los nuevos desarrollos habitacionales.