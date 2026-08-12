Impulsa Durazo acceso a vivienda; 938 familias ya cuentan con una casa

...

Entre 2022 y 2026, el Gobierno de Sonora ha destinado más de 254 millones de pesos mediante COVES para construir, recuperar y mejorar viviendas en los 72 municipios del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 12/08/2026 11:11 AM.