Jornada Nacional de Reforestación: La Sauceda y Cerro de la Cementera convocan en Sonora

...

El Bosque Urbano La Sauceda participó en acciones de reforestación en el Cerro de la Cementera y ofreció talleres, charlas y actividades culturales para promover el cuidado del medio ambiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 10:54 AM.
En Sonora y editada el 12/08/2026 10:58 AM.