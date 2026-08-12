Jornada Nacional de Reforestación: La Sauceda y Cerro de la Cementera convocan en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través del Bosque Urbano La Sauceda, participó el pasado fin de semana en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, realizada de manera simultánea en distintos estados de la República Mexicana, además de ofrecer una programación de actividades culturales, ambientales y recreativas para las familias sonorenses.
Como parte de esta jornada nacional, el Cerro de la Cementera fue el espacio seleccionado en Hermosillo para llevar a cabo acciones de reforestación, sumándose a la estrategia nacional para recuperar y fortalecer espacios naturales mediante la participación de instituciones, autoridades y ciudadanía.
El equipo de Bosque Urbano La Sauceda tuvo una participación activa en esta jornada, al desarrollarse en el Cerro de la Cementera, un espacio decretado como parte del Bosque Urbano y que cumple una función importante como corredor biológico para la ciudad. Esta acción se suma a la visión de impulsar la restauración y conservación de los ecosistemas, así como el cuidado de los espacios que favorecen la conservación y el fortalecimiento de la biodiversidad.
En La Sauceda, las actividades del fin de semana incluyeron una nueva edición de Econversando, con la charla "Conociendo los árboles de la reforestación en La Sauceda"; el taller de cerámica Flora y fauna regional; una edición de Pequeños Guardabosques dedicada al cambio climático; así como el Club de Lectura con La Tribu Desquiciada, que estrenó una nueva dinámica de intercambio de libros, además del tradicional Bazar Cultural.
Uno de los eventos con mayor respuesta del público fue Domingo en el Bosque: Ayúdanos Ayudar HMO, realizado en el Foro al Aire Libre, donde familias y visitantes disfrutaron de una tarde de música y convivencia. El encuentro también permitió sumar cooperaciones voluntarias en apoyo a la causa, reflejando la disposición de la comunidad para participar en iniciativas con sentido social.