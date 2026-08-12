Lorenia Valles destaca papel de los jóvenes en la Cuarta Transformación

En la 4T reconocemos las contribuciones de las juventudes y trabajamos para que disfruten plenamente de sus derechos. Quizá las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero hasta hace poco la Ley no reconocía específicamente sus derechos. Fue en 2019 que, siendo diputada federal y como parte de un grupo de legisladoras y legisladores comprometidos con las y los jóvenes, impulsamos una reforma a la Constitución para reconocer sus derechos, declaró Lorenia Valles.
A los gobiernos del PRIAN se les ocurrió responsabilizar a las juventudes de la falta de oportunidades educativas y laborales. Luego, esas mismas juventudes se integraron a nuestro movimiento de transformación social; su energía y ganas de mejorar el mundo contribuyeron a la construcción de un gobierno humanista, justo, igualitario y donde las juventudes no son ‘ninis’, son protagonistas de la transformación, señaló Valles Sampedro.
Jóvenes: cuentan con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo para convertir sus sueños en un mejor futuro. Ahora, tienen más cerca la preparatoria y la universidad para que sigan estudiando. Además, las becas estudiantiles y Jóvenes Construyendo el Futuro son derechos de todas y todos. Las oportunidades están en sus manos, ¡aprovéchenlas!, concluyó Lorenia Valles.