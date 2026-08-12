Lorenia Valles destaca papel de los jóvenes en la Cuarta Transformación

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Durante una asamblea en Hermosillo, la legisladora con licencia señaló que las juventudes son protagonistas de la transformación y destacó avances en materia de derechos, becas y oportunidades educativas y laborales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/08/2026 10:27 AM.
En Sonora y editada el 12/08/2026 10:50 AM.