Tras 12 años, arrancará remediación del Río Sonora con inversión de 654 millones de pesos

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El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora iniciarán en septiembre una primera etapa de trabajos para atender suelos y sedimentos potencialmente contaminados en la Cuenca del Río Sonora, con la meta de concluirla a finales de 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 11:34 AM.
En Sonora y editada el 13/08/2026 11:46 AM.