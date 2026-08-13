Tras 12 años, arrancará remediación del Río Sonora con inversión de 654 millones de pesos

Con una inversión de 654 millones de pesos, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora inician una nueva etapa de atención a los habitantes del Río Sonora, quienes después de 12 años ven una respuesta concreta a una de las demandas sociales y ambientales más sentidas de la región, con el arranque de los trabajos de remediación impulsados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandatario estatal, junto a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó ante habitantes de los municipios afectados por el derrame en el río, el arranque de esta nueva fase de atención a los ocho pueblos, que iniciará a partir de septiembre y que contempla trabajos técnicos de remediación de suelos y sedimentos potencialmente contaminados en la Cuenca del Río Sonora, con el objetivo de concluir esta primera etapa al cierre de 2026.
Estas acciones forman parte del Plan de Justicia para Cananea que busca garantizar salud -con la construcción de un hospital-, así como un entorno y agua limpios para las comunidades afectadas.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que la solución ha sido resultado de una gestión permanente ante el Gobierno de México y del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender un problema que durante 12 años permaneció sin una solución integral. Recordó que, desde diciembre de 2024, la presidenta instruyó establecer un programa con tiempos, recursos y responsables para atender la problemática del Río Sonora, además de acciones en materia de salud, agua, remediación y no repetición.
Después de 12 años, tienen derecho a dudar. Pero francamente, no somos iguales y por eso estamos aquí dándoles la cara. Lo importante es que de aquí nos vayamos con la convicción y el compromiso de que tenemos que continuar dialogando, platicando, poniendo sobre la mesa soluciones con el mejor ánimo, con buena fe y con la certeza de que de parte del gobierno federal y del gobierno del estado van a encontrar, invariablemente, un claro compromiso de resolver a fondo un pendiente que viene del 2014, expresó.
La remediación contempla una primera etapa de septiembre a diciembre de 2026, con trabajos de caracterización, muestreo, remoción, tratamiento, disposición y seguimiento de los materiales que representen riesgos para el ambiente y la salud.
El Gobierno de México informó que durante los recorridos realizados en la Cuenca se tomaron 64 muestras de suelo y sedimentos, además de muestras de agua de las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito.
El programa contempla además la revisión de más de 5 mil muestras históricas y la realización de nuevos estudios conforme a las normas ambientales aplicables, con participación de los comités de Cuenca.
La remediación se desarrollará en tres grandes fases: diagnóstico y caracterización; manejo y disposición de los materiales contaminados; y vigilancia y monitoreo para evitar que vuelvan a generarse riesgos ambientales. Los trabajos serán transparentes y contarán con mecanismos de información pública y reuniones periódicas con las comunidades para dar seguimiento a los avances.
En el encuentro, representantes de los Comités de Cuenca expusieron sus inquietudes y dialogaron con las autoridades en torno al alcance de la remediación, la selección de los sitios, la profundidad de los muestreos y el seguimiento ambiental de las zonas intervenidas.