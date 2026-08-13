Lorenia Valles destaca encuesta en vivienda para definir Coordinación Estatal de la 4T

Mi visión de la Cuarta Transformación la construyo todos los días hablando con el pueblo. Es el mismo camino que he forjado desde hace 30 años, recorriendo casa por casa, visitando los 72 municipios de mi estado y promoviendo los logros de la cuarta transformación. Sonora es un referente de la legitimidad de nuestro proyecto de nación, pues está entre los estados donde la presidenta de la República y el gobernador tienen mejor aprobación, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
La tarea que realizamos busca fortalecer la organización territorial de la Cuarta Transformación, informando y escuchando la opinión de la gente sobre los logros a ocho años de gobiernos emanados de nuestro movimiento; entre ellos, el aumento de 150% al salario mínimo y los programas de bienestar que llegan a cerca de 43 millones de personas. Es una gran responsabilidad dar continuidad a estos logros, señaló la legisladora con licencia.
En las 17 entidades federativas donde tiene lugar este proceso interno, las coordinaciones se definirán a través de una encuesta en vivienda, que estará abierta a todas las personas independientemente de que simpaticen o no con el proyecto de la Cuarta Transformación. La encuesta es un método confiable y reconocido en los Estatutos de morena, siendo fundamental la medición de la opinión positiva como una expresión de confianza y legitimidad a quien liderará dicha tarea.