Lorenia Valles destaca encuesta en vivienda para definir Coordinación Estatal de la 4T

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La senadora con licencia señaló que Morena, PT y PVEM utilizarán una encuesta en vivienda para definir a quien coordinará los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora y otras 16 entidades, como parte de un proceso abierto a la ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 09:04 AM.
En Sonora y editada el 13/08/2026 09:45 AM.