Sonora prepara regreso a clases con uniformes gratuitos y escuelas listas: Gobierno estatal

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El gobernador Alfonso Durazo instruyó reforzar la coordinación del sector educativo para garantizar que alrededor de 430 mil estudiantes de educación básica regresen a las aulas el 31 de agosto con uniformes, libros de texto y planteles en condiciones adecuadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/08/2026 02:39 PM.
En Sonora y editada el 13/08/2026 02:41 PM.