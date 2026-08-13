Sonora prepara regreso a clases con uniformes gratuitos y escuelas listas: Gobierno estatal

Para que las familias sonorenses tengan la tranquilidad de que sus hijas e hijos regresarán a las aulas con escuelas listas y con los apoyos necesarios para continuar sus estudios, el gobernador Alfonso Durazo Montaño instruyó fortalecer la coordinación de todo el sector educativo rumbo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, con especial atención en la entrega gratuita de uniformes y libros de texto, así como en las condiciones de los planteles.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Beatriz Cota Ponce, encargada de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, encabezaron la reunión del Gabinete Sectorial de Educación, donde se revisaron las acciones para garantizar que el próximo 31 de agosto alrededor de 430 mil estudiantes de educación básica pública regresen a clases de manera ordenada y que los apoyos lleguen a tiempo a los hogares sonorenses.
Para nuestro Gobernador la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso trabajamos para que las familias sepan que no están solas: un uniforme gratuito, los libros de texto y una escuela en buenas condiciones significan un gasto menos en casa y más oportunidades para que nuestras niñas, niños y jóvenes sigan estudiando, expresó Ocaña.
Como parte de esta política de bienestar, para el ciclo escolar 2026-2027 se contempló la distribución de 430 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos, con una inversión superior a los 322 millones de pesos. Con ello, durante la administración del gobernador Durazo se habrán destinado más de mil 706 millones de pesos a este programa para la entrega de 2 millones 228 mil 355 paquetes con prendas y zapatos de gran calidad en beneficio de las y los estudiantes. En Cajeme, la entrega comenzará el lunes 17 de agosto, en el gimnasio municipal “Manuel Lira García”, y en el resto de los municipios se realizará directamente en las escuelas antes del inicio de clases.
Ocaña destacó que la prioridad del gobernador Alfonso Durazo es que cada peso destinado a la educación se traduzca en bienestar para el pueblo y en oportunidades para las nuevas generaciones, respaldando la economía familiar y garantizando que las niñas, niños y jóvenes de Sonora encuentren en la escuela las condiciones necesarias para salir adelante y construir un mejor futuro.
La coordinación rumbo al nuevo ciclo escolar contempla también que los 3 mil 115 planteles públicos estén preparados para recibir a las y los estudiantes, así como la distribución de libros de texto gratuitos y el trabajo de más de 18 mil 600 maestras y maestros. En la reunión también participaron Rodrigo Flores Hurtado, subsecretario de Planeación y Administración; Rodolfo Basurto, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; María Carrazco, directora general del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos; Abraham de Jesús Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como titulares y representantes de universidades, tecnológicos, colegios e instituciones del sector educativo