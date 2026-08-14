Lorenia Valles destaca oportunidades para empresas de Sonora con el Plan México

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La senadora con licencia señaló que el programa impulsa a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento, acompañamiento y el fortalecimiento de la marca “Hecho en México”

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 10:18 AM.
En Sonora y editada el 14/08/2026 10:25 AM.