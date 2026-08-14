Lorenia Valles destaca oportunidades para empresas de Sonora con el Plan México

“El Plan México representa una oportunidad para las empresas establecidas en Sonora, sobre todo, para las micro, pequeñas y medianas empresas, brindando acompañamiento para la creación de empresas, financiamiento para su consolidación, además de que está impulsando la marca ‘Hecho en México’ para fortalecer el mercado interno”, expresó la senadora con licencia Lorenia Valles.
Durante su participación en el espacio de diálogo “Foros Informativos con liderazgos sociales”, convocado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Hermosillo, Valles Sampedro aseguró que, en los últimos años, Sonora se ha posicionado entre las entidades federativas con mayor actividad industrial del país.
De acuerdo con INEGI, Sonora es una de las cinco entidades federativas con mayor crecimiento industrial. En cuanto a las manufacturas, ocupa el primer lugar entre los estados de la frontera norte y el segundo lugar a nivel nacional. Esto es resultado del diálogo que el gobernador Alfonso Durazo ha mantenido con los sectores productivos; diálogo que se refleja en el aumento de las inversiones, el desarrollo de la infraestructura comercial y la formación de talento humano, explicó la legisladora con licencia.
Sonora es una prioridad para el Plan México debido a la ubicación estratégica para el comercio con Estados Unidos y Asia, este último a través del Puerto de Guaymas. Desde luego, es esencial el desarrollo de los sectores con vocación productiva, como el automotriz, aeroespacial y agroindustrial; así como la minería y la energía solar, que permiten al estado ser pionero en la transición energética. Con el Plan Sonora de Energías Sostenibles el estado se está posicionando como un referente de las energías sostenibles y, próximamente, de la electromovilidad.