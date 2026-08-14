Lorenia Valles destaca plan de justicia para comunidades del Río Sonora a 12 años del derrame

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La senadora con licencia señaló que las acciones contemplan agua potable, remediación del río, monitoreo ambiental y un hospital público para atender las necesidades de las comunidades afectadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 06:00 PM.
En Sonora y editada el 14/08/2026 06:03 PM.