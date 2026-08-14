Lorenia Valles destaca plan de justicia para comunidades del Río Sonora a 12 años del derrame

“A 12 años del derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, a las comunidades del Río Sonora se les hará justicia con un plan de acción que contempla el acceso a agua potable, la remediación del río, monitoreo ambiental y un hospital público para atender su salud. Esto es resultado de la visión humanista de la Cuarta Transformación, que garantiza a los pueblos justicia social y justicia ambiental”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Valles Sampedro recordó que cuando ocurrió el derrame tóxico, ella se desempeñaba como legisladora de oposición en la Cámara de Diputados y formó parte de la Comisión Especial del Congreso de la Unión encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación del daño.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, cuya administración brilló por su opacidad y resultados nulos. El legado fue una estructura en obra negra que pretendía ser un hospital, pero quedó abandonada. Las y los sonorenses de la región afectada no recibieron ni un gesto de humanidad de quienes en ese entonces estaban al frente de la Federación y del Gobierno estatal, expresó la legisladora con licencia.
Lo que diferencia a los gobiernos de la Cuarta Transformación es que los derechos del pueblo están en el centro de las decisiones. Desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron los diálogos con las comunidades, llegando a acuerdos formales a finales del año 2025 gracias al seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. El comienzo de la obra del nuevo hospital en el municipio de Ures y la regeneración del río son un avance importante, concluyó Lorenia Valles.
Lo que diferencia a los gobiernos de la Cuarta Transformación es que los derechos del pueblo están en el centro de las decisiones. Desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron los diálogos con las comunidades, llegando a acuerdos formales a finales del año 2025 gracias al seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. El comienzo de la obra del nuevo hospital en el municipio de Ures y la regeneración del río son un avance importante, concluyó Lorenia Valles.