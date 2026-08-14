Sonora fortalece su industria con crecimiento de 2.4% en abril: Alfonso Durazo

Sonora continúa fortaleciendo su actividad industrial y consolidando su posición como entidad manufacturera y exportadora, con un crecimiento anual de 2.4 por ciento registrado durante abril de este año, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, de acuerdo con los resultados más recientes del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mandatario estatal señaló que este resultado es reflejo de la política industrial establecida en el estado y de una mayor actividad económica de las empresas que operan en la entidad y dan la fortaleza a uno de los sectores estratégicos para la generación de empleos y oportunidades para las familias sonorenses.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estos resultados son producto del trabajo que se ha realizado desde su administración para fortalecer las capacidades industriales de Sonora, mejorar su infraestructura y generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones.
Estos resultados son producto del esfuerzo que hemos venido realizando y de una política industrial que busca aprovechar las ventajas que tiene Sonora. Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura, atrayendo inversión y preparando al estado para participar en las industrias del futuro, generando más oportunidades para las y los sonorenses, señaló.
Este sector comprende actividades que incorporan tecnología, procesos especializados y personal altamente capacitado, entre ellas la fabricación de componentes electrónicos, equipo especializado y productos vinculados con industrias de mayor valor agregado.
El mandatario estatal resaltó que, a través del Plan Sonora, se aprovechan las ventajas competitivas de la entidad, entre ellas su ubicación estratégica, la cercanía con Arizona y su vocación exportadora, para impulsar sectores con alto potencial de crecimiento.
En este sentido, Sonora avanza en el fortalecimiento de actividades estratégicas como la manufactura avanzada, los semiconductores y otras industrias de alto valor, con el objetivo de aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la transformación de las cadenas productivas y generar mayores beneficios para las y los sonorenses.
El crecimiento registrado en la actividad manufacturera representa una señal positiva para la economía estatal y refrenda la estrategia del Gobierno de Sonora para consolidar una plataforma industrial competitiva, atraer inversión y preparar a la entidad para participar de manera activa en las industrias del futuro.