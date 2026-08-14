Sonora fortalece su industria con crecimiento de 2.4% en abril: Alfonso Durazo

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El gobernador destacó que el avance registrado en abril refleja el fortalecimiento del sector manufacturero y la política industrial para atraer inversiones y generar empleos en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 06:12 PM.
En Sonora y editada el 14/08/2026 06:15 PM.