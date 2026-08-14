Sonora proyecta 32 mil 500 millones de dólares en inversiones y 65 mil empleos

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El gobernador Alfonso Durazo destacó una cartera de 83 proyectos que fortalecerían el desarrollo económico, industrial y tecnológico de la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/08/2026 10:32 AM.
En Sonora y editada el 14/08/2026 10:55 AM.