Sonora proyecta 32 mil 500 millones de dólares en inversiones y 65 mil empleos

Sonora se consolida como plataforma líder para el desarrollo económico y la innovación tecnológica del país, con una cartera de 83 proyectos de inversión, que representan 32 mil 500 millones de dólares y el potencial de generar 65 mil empleos, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal señaló que, durante el primer encuentro de trabajo del Comité Promotor de Inversiones de Sonora con el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, se estableció que esta cartera de inversión es resultado del trabajo conjunto entre el sector empresarial, el Gobierno de Sonora, y el Gobierno de México.
Destacó que, a través del Comité Promotor de Inversiones de Sonora se impulsan proyectos para fortalecer la coordinación entre el empresariado sonorense y la Federación para acelerar su desarrollo y convertir las inversiones en más oportunidades de empleo para las y los sonorenses.
Por iniciativa de nuestra presidenta se ha organizado un Comité Promotor de Inversiones para Sonora; participa un grupo muy importante de empresarios del estado. Este comité lo preside, precisamente, María Elena Gallego. Tuvimos una reunión con el secretario Ebrard y me dio gusto registrar que el estado de Sonora es el que va más avanzado en el desarrollo del Polo de Bienestar, detalló el gobernador Durazo.
Gallego agregó que el proyecto Beyond está alineado con el Plan Sonora y el Plan México, contempla una inversión para desarrollarse en un periodo de cinco años, con un 85 por ciento de contenido nacional y un 15 por ciento de componentes provenientes de Estados Unidos. Durante el primer año se prevé la fabricación de mil vehículos, con una meta de alcanzar 18 mil unidades al quinto año.
Actualmente, el primer prototipo no funcional se encuentra completo en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), y está en desarrollo el segundo prototipo, que será utilizado activamente en el programa de educación dual, así como para impulsar el desarrollo de proveeduría local y nacional, expresó.