Lorenia Valles destaca unidad del PT y Morena para fortalecer la Cuarta Transformación

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Durante un encuentro con militantes y representantes populares del Partido del Trabajo en Sonora, la senadora con licencia resaltó la participación del PT en el movimiento de transformación y llamó a mantener la unidad para dar continuidad al proyecto de nación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/08/2026 11:02 AM.
En Sonora y editada el 18/08/2026 11:17 AM.