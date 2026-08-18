Lorenia Valles destaca unidad del PT y Morena para fortalecer la Cuarta Transformación

“La Cuarta Transformación deviene de un movimiento que se ha construido con la participación de las fuerzas políticas y liderazgos comprometidos con las causas de quienes más lo necesitan; que han hecho valer el principio obradorista de ‘por el bien de todos, primero los pobres’. El Partido del Trabajo ha estado presente en esta lucha por la dignidad y los derechos de nuestro pueblo”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
En el marco de una reunión con militantes, simpatizantes y representantes populares provenientes del Partido del Trabajo en Sonora, entre ellos, el Dip. Ramón Flores Robles, Comisionado Político Nacional; el alcalde de Huatabampo Alberto Vázquez Valencia, coordinador de las y los alcaldes; y la diputada Jazmín Gómez Lizárraga, coordinadora de las y los diputados locales, Valles Sampedro reconoció la importancia de mantener la unidad de la Cuarta Transformación.
Gracias a la unidad, en 2018 ganamos la presidencia con el Lic. Andrés Manuel López Obrador y, en 2024, logramos que la Dra. Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera mujer presidenta de México. También en Sonora logramos la transformación con la llegada del gobernador Alfonso Durazo. Nuestro proyecto de nación requiere que sigamos trabajando en unidad y convicción, expresó la sonorense.
Desde mi función legislativa en el Senado de la República, el Partido del Trabajo fue un aliado para la aprobación de 29 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 100 reformas legales. Un trabajo legislativo sin precedentes que está dando frutos, por ejemplo, los programas de bienestar que ya son derechos constitucionales, o bien, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, manifestó la legisladora con licencia.
Desde mi función legislativa en el Senado de la República, el Partido del Trabajo fue un aliado para la aprobación de 29 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 100 reformas legales. Un trabajo legislativo sin precedentes que está dando frutos, por ejemplo, los programas de bienestar que ya son derechos constitucionales, o bien, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, manifestó la legisladora con licencia.
Agradezco a cada una y cada uno de ustedes por abrir este espacio de diálogo respetuoso, comenzando por mi amigo Ramón Flores. Desde aquí también envío un saludo al profesor Alberto Anaya, quien es mi compañero en el Senado de la República. El Partido del Trabajo es parte de nuestro movimiento y fundamental para la continuidad de la Cuarta Transformación.