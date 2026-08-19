Gobierno de Sonora fortalece acciones contra el rezago educativo en jóvenes y adultos

Con el objetivo de establecer estrategias de coordinación en beneficio de la educación para jóvenes y adultos, el Gobierno de Sonora fortalece el trabajo interinstitucional a través de acciones coordinadas entre el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) y la Secretaría de Bienestar.
Durante una reunión de trabajo encabezada por los titulares de ambas dependencias, se trazó un plan estratégico a fin de ampliar la cobertura de los servicios educativos del ISEA y llevarlos a las comunidades y sectores que más lo necesitan.
La directora general del Instituto, María Engracia Carrazco Valenzuela, destacó la importancia de coordinar acciones, como parte de la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de llevar bienestar y desarrollo social a través de la educación.
Agradeció al secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega Molina, la voluntad de trabajar de manera conjunta para que los beneficiarios de los programas de Bienestar tengan acceso a los servicios de alfabetización, primaria y secundaria abierta que ofrece el ISEA de manera gratuita, así como a la preparatoria.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora, a través de sus instituciones, refrenda el compromiso de sumar esfuerzos interinstitucionales para combatir el rezago educativo en el estado.