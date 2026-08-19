Gobierno de Sonora fortalece acciones contra el rezago educativo en jóvenes y adultos

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El ISEA y la Secretaría de Bienestar acordaron estrategias para ampliar la cobertura de los servicios educativos gratuitos y llevar alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria a las comunidades que más lo necesitan

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 12:11 PM.
En Sonora y editada el 19/08/2026 12:20 PM.