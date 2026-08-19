Sonora es el epicentro del desarrollo económico: Lorenia Valles

“Actualmente, Sonora es el epicentro del desarrollo económico de la frontera y del país, pues ocupa uno de los primeros lugares en crecimiento industrial y en captación de inversiones gracias a la ubicación privilegiada para el comercio internacional, la inversión en infraestructura y la formación de talento humano para desempeñarse en sectores estratégicos”, expresó la senadora con licencia Lorenia Valles.
En el encuentro “Voces del emprendimiento” con empresarias y empresarios jóvenes de INCIDE A. C., Valles Sampedro mencionó “por primera vez, la entidad cuenta con una política industrial gracias al Plan México y del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que debe ser aprovechada por las MIPyME lideradas por jóvenes para el crecimiento de sus negocios y consolidar el ecosistema emprendedor”.
El objetivo del Plan México es aumentar la producción local y dinamizar el mercado interno, promoviendo los productos ‘Hecho en México’ y ‘Hecho en Sonora’. Para lograrlo, las MIPYME sonorenses desempeñan un papel fundamental. Mi recomendación es que sigan acercándose al Gobierno de México y al Gobierno de Sonora para conocer los programas y servicios que pueden facilitar la formalización y la consolidación de sus emprendimientos, continuó.
La Comisión Sonora-Arizona representa una oportunidad para el desarrollo económico y el bienestar de esta región, al ser un espacio de diálogo bilateral que promueve la vinculación de los gobiernos y las empresas de ambos estados fronterizos. Esta relación de amistad y cooperación entre Sonora y Arizona favorece los intercambios comerciales, de tecnología, materias primas e inversiones, finalizó Valles Sampedro.