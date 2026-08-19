Sonora es el epicentro del desarrollo económico: Lorenia Valles

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La legisladora con licencia resaltó la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor y aprovechar la relación comercial entre Sonora y Arizona para impulsar inversiones, tecnología y nuevos negocios en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 10:23 AM.
En Sonora y editada el 19/08/2026 10:28 AM.