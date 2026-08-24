Afinan detalles para la edición 42 del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos

El Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Álamos continúan con los trabajos de coordinación institucional para la organización de la 42 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que se realizará del 22 al 30 de enero de 2027. Ambas instituciones buscan fortalecer la operación del evento y ofrecer una mejor experiencia a artistas, visitantes y habitantes del municipio.
La directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, y el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, sostuvieron una reunión de acercamiento para continuar con una ruta conjunta de trabajo en materia de logística, servicios, seguridad, atención al público y aprovechamiento de los espacios de la ciudad.
Entre los temas abordados se encuentran la reubicación de La Ramada: Casa de los Pueblos Originarios y del foro destinado a las actividades del Noctambulario, en puntos céntricos de Álamos. Estas propuestas permitirán acortar las distancias entre los distintos escenarios, facilitar los recorridos del público y favorecer una mayor exposición tanto de las expresiones artísticas de los pueblos originarios como de la programación nocturna.
Durante el encuentro se revisaron, además, temáticas y conceptos narrativos para fortalecer la identidad del festival, así como acciones de colaboración que permitan atender oportunamente los requerimientos operativos y los posibles imprevistos durante los nueve días de actividades.
Como se anunció en días anteriores, el portador de la medalla Alfonso Ortiz Tirado de esta edición será el barítono sonorense Octavio Moreno, quien, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS), estelarizará la gala de clausura el 30 de enero de 2027.
El Gobierno de Sonora continuará trabajando con el Ayuntamiento de Álamos para consolidar una edición organizada, accesible y cercana al público.Consulta la agenda en cultura.sonora.gob.mx y @iscsonora.