Afinan detalles para la edición 42 del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos

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El Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Álamos coordinan logística, seguridad y programación para el FAOT 2027, que se realizará del 22 al 30 de enero

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 11:00 AM.
En Sonora y editada el 24/08/2026 11:18 AM.