Gobierno de Sonora impulsa megaregión con Arizona para atraer nuevas inversiones

En seguimiento a la estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para fortalecer la integración económica de Sonora con Arizona y aprovechar las ventajas competitivas de la frontera, el Gobierno de Sonora participó en la Arizona–Sonora Mega-Region Industrial Capabilities Mission, realizada en el Consulado General de los Estados Unidos en Nogales.
A través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), autoridades de ambos países, representantes del sector empresarial e industrial, instituciones educativas y organismos vinculados al desarrollo económico intercambiaron propuestas para fortalecer las capacidades productivas de la región y ampliar las oportunidades de inversión y generación de empleos de mayor valor.
Sonora y Arizona conforman una región con capacidades que se complementan. La visión que tenemos es aprovechar nuestra posición estratégica y fortalecer la infraestructura y el talento que nos permitan integrarnos cada vez más a las cadenas globales de valor, atrayendo nuevas inversiones y generando mejores oportunidades para las y los sonorenses, señaló el gobernador.
Durante la misión binacional se analizaron las capacidades industriales de Sonora y Arizona, así como las oportunidades para fortalecer la formación de talento, las cadenas de proveeduría y la atracción de nuevas inversiones, además de las ventajas competitivas que ofrecen la ubicación geográfica de ambos estados.
El encuentro permitió también identificar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, instituciones educativas y organismos de ambos lados de la frontera, con el propósito de incrementar la competitividad de la región y fortalecer su participación en sectores estratégicos de la economía global.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de impulsar, bajo la conducción del gobernador Alfonso Durazo, una agenda de cooperación permanente con Arizona y Estados Unidos que permita consolidar a Sonora como un destino clave para la inversión, la manufactura avanzada, la logística y el desarrollo de talento.
De esta manera, Sonora avanza en la construcción de una Megarregión Sonora–Arizona más integrada, competitiva y preparada para generar nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para las y los sonorenses.