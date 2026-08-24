Gobierno de Sonora impulsa megaregión con Arizona para atraer nuevas inversiones

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Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 12:01 PM.
En Sonora y editada el 24/08/2026 12:08 PM.