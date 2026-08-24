Hundimiento del ex buque Monasterio fortalece arrecife artificial de Sonora

Con el hundimiento del ex buque ARM Monasterio, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), incorporó el artefacto número 14 al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), reafirmando la posición de Sonora como ejemplo nacional e internacional en conservación ambiental y turismo sustentable.
Esta nueva incorporación, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo, representa un paso más en la consolidación de uno de los proyectos ambientales y turísticos más importantes de Sonora, destacó el secretario de Economía y Turismo Roberto Gradillas Pineda, resultado de la suma de esfuerzos entre la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada.
La embarcación Ex ARM Monasterio, con 67 metros de eslora, 10.5 metros de manga y 18 metros de altura, inicia una nueva etapa de servicio al convertirse en hogar y refugio para la vida marina en el SAAS, que ya registra más de 52 mil individuos marinos y 37 especies en el hábitat.
Con el respaldo del gobernador, Sonora avanza en su posicionamiento como referente nacional e internacional en turismo de buceo y naturaleza, generando nuevas oportunidades para las comunidades costeras y la cadena de valor turística, destacó Gradillas Pineda.