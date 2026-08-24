Hundimiento del ex buque Monasterio fortalece arrecife artificial de Sonora

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La embarcación de 67 metros de eslora se convirtió en el artefacto número 14 del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, que ya alberga más de 52 mil organismos marinos de 37 especies

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 10:39 AM.
En Sonora y editada el 24/08/2026 10:44 AM.