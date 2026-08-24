Listo Sonora para reabrir exportación de ganado este 24 de agosto: Durazo

...

El gobernador supervisó las condiciones operativas de la Cuarentenaria de Agua Prieta, que será ampliada para duplicar su capacidad de almacenamiento y alcanzar hasta 3 mil cabezas de exportación diarias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 08:42 AM.
En Sonora y editada el 24/08/2026 08:58 AM.