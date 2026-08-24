Listo Sonora para reabrir exportación de ganado este 24 de agosto: Durazo

Las condiciones operativas para la próxima reapertura de la frontera a la exportación de ganado este 24 de agosto están dadas en Sonora, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así lo constató el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, durante un recorrido por el área de preinscripción cuarentenaria en Agua Prieta.
Durante esta inspección, autoridades estales y federales fortalecieron también la coordinación con el sector ganadero. El mandatario estatal junto a Juan González Alvarado, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) y Juan Ochoa, Presidenta de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), conoció de primera mano el procedimiento de ingreso y manejo del ganado, además de las distintas actividades y etapas que comprende el proceso de inspección, mediante una explicación detallada del flujo operativo y de las acciones de revisión, control, y manejo que se desarrollan en dichas instalaciones.
En el marco de una intensa gira de trabajo por la frontera de Agua Prieta, el gobernador Durazo Montaño tuvo un encuentro con representantes del sector ganadero de la región en el que se expusieron los avances del Centro Integral Ganadero para la industrialización de la carne sonorense, cuyo proyecto concentra una inversión de 488 millones de pesos, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y coordinación para atender sus planteamientos y principales necesidades.
Tengo yo por ello un gran compromiso. He hecho un gran esfuerzo desde el gobierno del estado por estar a la altura de las circunstancias, he encontrado invariablemente en la Unión Ganadera un liderazgo que ha estado a la altura, y ha representado para mí y mi gobierno, los retos del sector, uno de los mayores retos que he tenido como gobernador de Sonora, expresó el gobernador Durazo.
De igual forma, se tocaron temas relacionados a programas y esquemas de apoyo para las y los productores, además de la situación y perspectivas que enfrenta el sector de cara a la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.
Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo refrendó su compromiso de acompañar al sector ganadero, trabajando coordinadamente para fortalecer una actividad estratégica para la economía y el desarrollo de las comunidades rurales en el estado.