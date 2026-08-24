“La reapertura de la frontera es una buena noticia para Sonora”: Lorenia Valles

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La senadora con licencia destacó el impacto de la reactivación de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos y reconoció el trabajo de productores y autoridades para enfrentar el gusano barrenador

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 08:58 AM.
En Sonora y editada el 24/08/2026 09:24 AM.