“La reapertura de la frontera es una buena noticia para Sonora”: Lorenia Valles

“La reapertura de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano es una buena noticia para la economía nacional y sonorense, así como para las familias ganaderas, cuyo sustento depende de este sector y quienes han puesto mucho de su parte para contrarrestar los efectos de la plaga del gusano barrenador”, declaró la senadora Lorenia Valles.
Tras el acuerdo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 24 de julio, a partir de este lunes 24 de agosto se retomarán las exportaciones ganaderas hacia el mercado estadunidense; primero, a través de Agua Prieta, Sonora hacia Douglas, Arizona y, más adelante, se activarán los cruces fronterizos de Chihuahua.
Nuestro estado tiene una vocación productiva por la ganadería, además de que ésta forma parte de la identidad sonorense, pues la carne un ingrediente de nuestra cocina tradicional. De acuerdo con SAGARHPA, en 2024 –año previo al cierre de la frontera-- el valor de la producción ganadera representó 32.9% de la producción agropecuaria y pesquera en la entidad, alcanzando $32,500 millones de pesos. También es importante decir que las actividades ganaderas tuvieron una tendencia al alza durante la administración del gobernador Alfonso Durazo, expresó Valles Sampedro.
Tenemos una presidenta que, desde el primer día del cierre fronterizo, tomó cartas en el asunto para contener al gusano barrenador en los estados afectados y prevenir que se propagara con facilidad a las otras entidades. Prueba de este esfuerzo es la construcción de una planta de producción de moscas estériles, que servirá para controlar el brote detectado en la frontera entre Chihuahua y Sonora, dijo.
En nuestro estado ha habido una buena coordinación entre las y los productores, la Unión Ganadera, las autoridades federales y del Gobierno de Sonora. El mismo gobernador está al tanto de que la producción ganadera de Sonora cumpla con los estándares y los protocolos establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nuestros productos ganaderos tienen calidad de exportación, concluyó Lorenia Valles.