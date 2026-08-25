Lorenia Valles cierra fuerte proceso hacia Coordinación de la Transformación en Sonora

“La transformación avanza junto con nuestro compromiso con el bienestar de la gente y la soberanía nacional. Desde la encomienda que asumimos con el movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos la responsabilidad de actuar con probidad y priorizando el servicio al pueblo. Eso es lo correcto y lo que espera la gente de nuestro trabajo”, expresó Lorenia Valles Sampedro.
En la recta final del proceso de designación de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Valles Sampedro cierra fuerte y comentó que confía plenamente en el trabajo realizado hacia la encuesta interna.
En las últimas semanas he reforzado las actividades que llevo a cabo desde hace 30 años, como los recorridos casa por casa y las reuniones vecinales y las asambleas informativas sobre nuestro proyecto de transformación social. Es la fórmula que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador y con la que hemos contribuido a la construcción de la Cuarta Transformación en Sonora y en el país, afirmó la legisladora con licencia.
En mi trayectoria política he coincidido con muchas personas talentosas, honestas y comprometidas con nuestro movimiento de transformación, quienes comparten el ideario del licenciado López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. De esta manera, el proyecto que promuevo hacia la Coordinación Estatal cuenta con el respaldo de liderazgos que son respetados en sus comunidades, así como de mujeres y jóvenes que encontraron en la Cuarta Transformación un espacio para defender la justicia social.