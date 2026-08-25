Lorenia Valles cierra fuerte proceso hacia Coordinación de la Transformación en Sonora

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La aspirante destacó el trabajo territorial realizado durante las últimas semanas y afirmó que confía plenamente en el resultado de la encuesta interna

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 12:19 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 12:32 PM.