Más de 25 mil docentes de Sonora regresan a labores para preparar ciclo escolar 2026-2027

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El personal de educación básica participa en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, donde definirá estrategias de planeación para el nuevo ciclo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 12:41 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 12:44 PM.