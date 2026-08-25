Más de 25 mil docentes de Sonora regresan a labores para preparar ciclo escolar 2026-2027

Con el principal objetivo de dialogar y reflexionar sobre la ruta para consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó que el lunes se reincorporaron a sus labores más de 25 mil docentes de educación básica.
Del 24 al 28 de agosto participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, previo al inicio de clases del ciclo 2026-2027, donde recibirán las orientaciones pertinentes que permitan una óptima planeación y organización escolar, en atención al Plan y Programas de Estudio 2022.
La dependencia educativa estatal indicó que este nuevo ciclo llega con el reto de promover el aprendizaje de las y los estudiantes mediante la creación de proyectos elaborados con base en las condiciones y los contextos diferenciados de cada región del estado.
Aseguró que el personal docente está a la altura del esfuerzo que representa la generación de conocimientos, para que niñas, niños y adolescentes adquieran las habilidades adecuadas para avanzar en su formación y desarrollo.
Asimismo, reiteró el respaldo del gobernador Alfonso Durazo para fortalecer la capacidad de las instituciones educativas, aunado a la entrega de apoyos como becas, uniformes escolares gratuitos y otros beneficios que contribuyen a la permanencia del alumnado en las aulas.
El centro de todos los esfuerzos realizados por las autoridades educativas estatales y federales, concluyó, es garantizar el cumplimiento del derecho que tiene el alumnado a una educación de calidad y transformadora.