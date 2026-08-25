Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador tras reapertura de exportación de ganado

Con la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos, el Gobierno de Sonora, en coordinación con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mantiene y refuerza las acciones de vigilancia, prevención y contención contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con el objetivo de proteger la sanidad del hato sonorense.
A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), se mantienen activos los protocolos sanitarios y el trabajo coordinado con las autoridades federales y el sector ganadero para fortalecer el cerco sanitario y reducir cualquier riesgo de dispersión.
Como parte de esta estrategia, se han dispersado en total 7 millones de moscas estériles en territorio sonorense, incluyendo 2.5 millones de ejemplares en el municipio de Yécora durante el día de ayer, como medida de control biológico para disminuir la reproducción del gusano barrenador.
Las acciones incluyen rastreo epidemiológico, revisión permanente de ganado, atención y curación de heridas, aplicación de tratamientos preventivos, capacitación a productores y vigilancia en las zonas consideradas de riesgo, además de la liberación estratégica de moscas estériles.
Este trabajo coordinado permite fortalecer las condiciones sanitarias de Sonora mientras la exportación de ganado hacia Estados Unidos ya se encuentra en marcha, brindando certeza al sector ganadero y respaldando la continuidad de las exportaciones bajo estrictos protocolos sanitarios.
El Gobierno de Sonora reiteró el llamado a las y los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar la presencia de larvas o lesiones sospechosas, ya que la detección oportuna permite activar los protocolos y fortalecer la protección sanitaria del hato.