Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador tras reapertura de exportación de ganado

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Gobierno de Sonora y autoridades federales mantienen activos los protocolos sanitarios y han dispersado 7 millones de moscas estériles para reducir el riesgo de propagación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 12:16 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 12:19 PM.