Senasica confirma segundo caso de gusano barrenador en Sonora; refuerza cerco sanitario

Ante la confirmación de un segundo caso positivo de gusano barrenador en Sonora, en el municipio de Yécora, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), refuerza las acciones de contención preventiva mediante el despliegue de brigadas de barrido territorial, el refuerzo de controles de movilización y la dispersión terrestre de mosca estéril en la zona.
El primero se generó en una hembra bovina en un predio de pastoreo libre en la localidad de Munihuasa, municipio de Álamos, donde también, autoridades estatales y federales blindan el hato sonorense para garantizar la sanidad animal y la continuidad comercial, luego de la reapertura de la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos por la estación cuarentenaria de Agua Prieta el lunes 24 de agosto.
La Senasica confirmó en su informe semanal los 2 casos activos en Sonora, en Álamos y Yécora, de 1,937 que atienden en todo el país, de los cuales 885 corresponden a la especie bovina, 711 a canino, 106 en equinos, 102 en suinos, 74 en ovinos, 38 caprinos, 15 felinos, 4 aviar, uno de fauna silvestre y uno lepórido.
A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), el Estado trabaja de la mano con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Senasica, con el objetivo de fortalecer el cerco sanitario y minimizar riesgos de dispersión de esta plaga.
Como pilar de esta estrategia preventiva, las autoridades han apostado por un control biológico a gran escala y hasta el momento, se ha realizado la dispersión estratégica de 7 millones de moscas estériles en territorio sonorense. Al destacar el operativo donde se liberaron 2.5 millones de ejemplares en el municipio de Yécora, cuya técnica científica está diseñada para disminuir drásticamente la reproducción del gusano barrenador en su entorno natural.
Para respaldar la continuidad de las exportaciones bajo los más estrictos estándares internacionales, la Sagarhpa y autoridades federales mantienen activos los protocolos en las unidades de producción con rastreo epidemiológico focalizado en zonas consideradas de riesgo, revisión permanente y exhaustiva del ganado, atención y curación inmediata de heridas en los animales, aplicación de tratamientos preventivos avalados sanitariamente y capacitación técnica dirigida a productores para la identificación de amenazas.
Las autoridades reiteraron el llamado a las y los ganaderos a revisar constantemente sus rebaños, curar cualquier herida a la brevedad y reportar de manera inmediata la presencia de larvas o lesiones sospechosas, ya que, la detección oportuna es la clave para activar los protocolos de emergencia y proteger el prestigio sanitario del hato sonorense.