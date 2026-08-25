Senasica confirma segundo caso de gusano barrenador en Sonora; refuerza cerco sanitario

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El nuevo caso fue detectado en Yécora, donde autoridades desplegaron brigadas de vigilancia y dispersaron 2.5 millones de moscas estériles para contener la plaga

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/08/2026 12:59 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 01:04 PM.