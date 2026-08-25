Sonora Atiende acerca servicios y trámites a Mazatán y El Tazajal

Con la visión del gobernador Alfonso Durazo de llevar los servicios públicos hasta cada rincón del estado, Sonora Atiende llegará este martes 25 de agosto al municipio de Mazatán y el miércoles 26 al ejido El Tazajal, donde las respectivas plazas públicas reunirán a más de 30 dependencias estatales y federales.
Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo, destacó que estas jornadas permiten que las familias resuelvan trámites, reciban orientación y accedan a programas directamente en sus comunidades, sin trasladarse a otras localidades ni realizar gastos que afecten su economía.
En Mazatán, la feria se instalará este martes en la plaza pública del municipio, donde instituciones y personal preparado atenderán a madres y padres de familia, personas adultas mayores, jóvenes y habitantes que requieren acompañamiento para resolver algún trámite.
El miércoles, Sonora Atiende llegará a la plaza pública del ejido El Tazajal para poner al alcance de sus habitantes servicios y soluciones que representan ahorro de tiempo y dinero, además de atención directa por parte de dependencias estatales y federales.
La gira se realizará después de la exitosa jornada del pasado sábado en el Mercado Municipal #1 de Hermosillo, donde numerosas familias acudieron a la feria de servicios, instalada junto a uno de los edificios históricos más emblemáticos de la capital sonorense.
Con estas nuevas jornadas, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de salir al encuentro del pueblo y mantener una atención cercana, directa y con resultados, para que los beneficios lleguen tanto a las ciudades como a los municipios y comunidades rurales del estado.