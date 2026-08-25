Sonora Atiende acerca servicios y trámites a Mazatán y El Tazajal

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Más de 30 dependencias estatales y federales participarán en las jornadas para brindar atención directa a las familias y evitar traslados fuera de sus comunidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 12:47 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 12:50 PM.